巨人のブライアン・マタ投手（２６）はは１１日のヤクルト戦（東京ドーム）で先発登板。５回９７球を投げて６安打２失点と粘投も、来日初勝利を挙げることはできなかった。初回は制球に苦しんだ。先頭・長岡への四球、サンタナの左前二塁打で無死二、三塁とピンチを招くと、鈴木叶が右前に放った打球は右翼・平山の転倒で三塁打となり、２点を失った。４、５回には得点圏に走者を背負ったものの、要所を締めてマウンドを降りた