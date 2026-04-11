◇ドイツ１部第２９節ヴォルフスブルク―フランクフルト（１１日・フォルクスワーゲンアレナ）フランクフルトの日本代表ＭＦ堂安律が、アウェーのヴォルフスブルク戦で今季初のベンチ外となった。負傷などの理由は明らかになっていない。日本代表として英国遠征のスコットランド戦（３月２８日）、イングランド戦（４月１日）に出場後、フランクフルトでは６日のリーグ戦に先発出場した堂安。しかしこの試合ではベンチからも