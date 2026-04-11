ABEMA「スーパーフォーミュラ」の生中継で告白スピードスケート女子で2018年平昌五輪の団体パシュート、マススタートを制した高木菜那さんの愛車遍歴が話題だ。国内最高峰のフォーミュラカーレース「スーパーフォーミュラ」のABEMA生中継にスタジオゲスト出演した際、妹の美帆さんが乗っていた一台も明かしている。5日、番組内のトークコーナー「ピット裏トーク」にて「今乗っているのはRANGE ROVERのEVOQUE」と説明。公式サイ