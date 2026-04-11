◆陸上金栗記念選抜陸上中長距離大会（１１日、熊本・えがお健康スタジアム）男子５０００メートルＡ決勝で、早大の鈴木琉胤（るい、２年）が１３分２０秒６４の自己ベストで日本勢２番手の６着、増子陽太（１年）が１３分２２秒８７のＵ２０日本新記録で日本勢３番手の７着だった。日本勢トップの４着は１３分１６秒３８で今年３月に早大を卒業した山口智規（ＳＧホールディングス）だった。鈴木は昨年、５０００メートルで