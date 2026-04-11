ラ・リーガ第31節が11日に行われ、レアル・ソシエダはホームでアラベスと対戦した。30試合が消化したリーグ戦でソシエダは勝ち点「41」の現在7位。5位ベティスから12位ジローナまで勝ち点差「7」の間にひしめき合っており、来シーズンの欧州大会出場権争いに身を置いている。そんなソシエダは前節、日本代表MF久保建英が出場機会は訪れなかったもののベンチ入り。引き続き今節もベンチから出番を待つ。ソシエダは15位アラベ