チャンピオンシップ（イングランド2部）第42節が11日に行われ、コヴェントリーとシェフィールド・ウェンズデイが対戦した。MF坂元達裕が所属するコヴェントリーは、今シーズンここまで快進撃を続けており、勝ち点「84」で首位を快走中。1位と2位がプレミアリーグに自動昇格するチャンピオンシップにおいて、今節の結果次第では、コヴェントリーの25年振りのトップリーグ復帰が決まる。2試合ぶりの勝利を目指すコヴェントリー