プレミアリーグ第32節が11日に行われ、アーセナルとボーンマスが対戦した。31試合が消化したリーグ戦で勝ち点「70」のアーセナルは現在首位。1試合消化の少ない2位マンチェスター・シティとの勝ち点差は「9」となっている。対するボーンマスは13位。現在5戦連続引き分け中も、最後のリーグ戦での敗北は1月3日に行われた第20節アーセナル戦までさかのぼる。アーセナルが本拠地『エミレーツ・スタジアム』にボーンマスを迎え入