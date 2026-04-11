愛知県刈谷市の産直市場でアク抜き用の米ぬかと誤って「農薬」が入った袋をつけたタケノコが販売された可能性があるとして、自主回収が発表されました。 愛知県によりますと、刈谷ハイウェイオアシスの「産直市場おあしすファーム」で先月25日から今月9日にかけて、アク抜き用の米ぬかと誤って農薬を入れたタケノコ1袋が販売された可能性があるということです。 生産者が米ぬかと農薬を同じ種類の袋で保管していて、農薬の