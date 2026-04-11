久保建英【サンセバスチャン（スペイン）共同】サッカーのスペイン1部リーグで11日、レアル・ソシエダードの久保建英はホームのアラベス戦で2―2の後半途中に投入された。勝ち越し点をアシストしたが、チームは追い付かれて3―3で引き分けた。左太もも裏を痛めていた久保は約3カ月ぶりの出場。前節のレバンテ戦はベンチ入りしたが、出場機会はなかった。