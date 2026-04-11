タレント明石家さんま（70）が11日、MBSラジオ「ヤングタウン土曜日」（土曜午後10時）に出演。卒業発表したモーニング娘。’26のサブリーダー、牧野真莉愛（25）をめぐり、“いつもの”勘違いを発動させた。牧野は9日、春ツアーをもってクループとハロー！プロジェクトを卒業すると発表した。卒業発表に際し、さんまと親交の深い日本ハムの木田優夫GM代行や関係者に報告。「それはさんまさんに言わないと」と助言されたようで、さ