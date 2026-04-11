モーニング娘。'26 モーニング娘。’26が、4月11日に TACHIKAWA STAGE GARDEN（東京）で、コンサートツアー「モーニング娘。'26 コンサートツアー春 - Rays Of Light -」をスタートさせた。※リーダー野中美希は腰椎椛間板ヘルニアのためコンサートは欠席。【写真】ツアータイトルを体現したようステージを展開したモーニング娘。’262014年9月30日に12期メンバーとしてグループに加入し、2025年7月からはサブリー