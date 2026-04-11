「巨人２−３ヤクルト」（１１日、東京ドーム）「６番・三塁」で６試合ぶりにスタメンで起用された巨人・坂本勇が七回に今季１号ソロを放ち、通算３００号に王手をかけた。１−３の七回２死走者なしで打席に入り、ヤクルト・山野の低め１４６キロをバックスクリーン左へ運んだ。打球はフェンスを越えて着弾後、グラウンドに跳ね返った。１点差に迫る一発は、坂本にとって開幕カードの３月２８日・阪神戦以来の今季２安打目