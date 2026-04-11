国際交流などを目的に外国人を日本に招く事業に参加する中国人の壮行会が11日、北京の日本大使館で開かれました。この事業は、日本の地方自治体などが国際交流員や外国語の指導助手として外国人を招くもので、中国では1992年から続いています。2026年度の参加者は、この春に大学院を卒業した人など20代から30代までの24人で、11日に北京の日本大使館で壮行会が開かれ、「中国と日本の架け橋になりできるだけ多くの交流やイベント、