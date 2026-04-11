◇スペイン1部Rソシエダード3―3アラベス（2026年4月11日スペイン・サンセバスチャン）左太腿裏の負傷で戦列を離れていたレアル・ソシエダードのMF久保建英（24）が83日ぶりの復帰戦でいきなりアシストを記録した。ホームのアラベス戦で2―2の後半9分から出場。中盤の右サイドに入ると、同15分に左後方からのクロスに走り込んでゴール右脇から頭で折り返し、FWオスカルソンのヘディング弾を演出した。1月18日のバルセロ