阪神ジュベナイルフィリーズ スターアニスが優勝（c）SANKEI 4月12日に阪神競馬場で行われる、春の牝馬クラシック開幕戦・第86回桜花賞＜GI 3歳オープン（国際）牝（指定）定量コース：1,600m（芝・右 外）＞は昨年に引き続き、今年の桜花賞も混戦模様を呈している。 そこに待ったをかけるのが2歳女王スターアニスだ。 スプリント重賞で2勝を挙げたエピセアロームを母に持つ彼女は母譲