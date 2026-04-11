クイーンカップを制したドリームコア（c）SANKEI 4月12日に阪神競馬場で行われる、春の牝馬クラシック開幕戦・第86回桜花賞＜GI 3歳オープン（国際）牝（指定）定量コース：1,600m（芝・右 外）＞は昨年に引き続き、今年の桜花賞も混戦模様を呈している。 昨年の阪神JFの上位馬が揃ったためか、リベンジマッチのテイストも感じる一戦でもある今年の桜花賞。 そんな既存勢力に立ち向かうのが、この4