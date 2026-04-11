◆スペイン１部Ｒソシエダード３―３アラベス（１１日、レアレ・アレーナ）Ｒソシエダードの日本代表ＭＦ久保建英が“完全復活”を果たした。左太もも裏の負傷からの８３日ぶり復帰戦で、一時勝ち越しとなるゴールをアシスト。チームは終盤間際に追いつかれ、３―３で引き分けた。＊＊＊２―２の後半９分から途中出場でピッチに立つと、投入から６分で結果を残した。同１５分、左サイドからのクロスをゴールラインギリ