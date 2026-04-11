◆陸上金栗記念選抜陸上中長距離大会（１１日、熊本・えがお健康スタジアム）男子５０００メートルＡ決勝で、今年３月に早大を卒業した山口智規（ＳＧホールディングス）が社会人初戦に挑み、１３分１６秒３８で日本勢トップの４着。「しっかり勝ちきろうとレース前から思っていた」と大粒の汗をぬぐった。終始、積極的なレース展開を見せた山口。ラスト約６００メートルでは「勝負しないといけない」と海外勢の前に出るなど