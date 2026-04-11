３日、多くの人でにぎわうハルビン開江文化ウイークの会場。（ハルビン＝新華社記者／沈易瑾）【新華社ハルビン4月11日】中国黒竜江省ハルビン市を流れる松花江のほとりで3〜5日、「ハルビン開江文化ウイーク」が開催された。会場内の舞台では漁猟生活を表現した民俗劇が上演され、観客を千年前の世界へいざなった。氷が解ける春に川開きを祝うハルビンの開江文化は長い歴史を持つ。川辺に住むホーチョ（赫哲）族や満族などが