真面目で緊張しやすい…▶▶この作品を最初から読む40歳のべにゆうさんはシングルファーザーの夫と結婚。初婚でいきなり14歳男子の親になりますが、途中参加の子育ては戸惑うことばかりです。「実の母親ではない」という引け目を感じ、悩みながらも思春期真っ只中の息子・元気くんと接する日々。「親らしく」ってどうすればいい？ 産みの親が「お母さん」なら、息子にとって私の存在は何？ 継子との関係づくりは一筋縄で