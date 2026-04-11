2026年4月9日、中国メディア・羊城晩報は、浙江省温州市で32歳の男性の体内から20年前に誤飲した水銀体温計が発見されたことを報じた。記事は、同市の王（ワン）さんが腹痛を訴えて病院を受診した際、CT検査によって十二指腸内に明らかな異物が確認されたと紹介。本人への聞き取りから、王さんが12歳だった20年前に誤って飲み込んだ水銀体温計であることが判明したことを伝えた。記事によると、当時12歳だった王さんは、親に叱られ