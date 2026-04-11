「巨人−ヤクルト」（１１日、東京ドーム）６日に支配下登録された平山功太内野手がプロ初安打を放った。７番・右翼でスタメン出場。七回に迎えた第３打席。前の打者である坂本の今季１号に沸く東京ドームの熱気に乗せられるように、山野から中前に打球を運んだ。一回の守備では鈴木叶の右翼への打球を捕球しようとするも態勢を崩して２点三塁打にするプレーがあった。「スライスする打球に対して捕れると思って反応した