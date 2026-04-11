グラビアアイドル・髙野真央(22)が、6日に発売された「週刊プレイボーイ」最新号の表紙＆巻頭に登場した。 【写真】ぴったりからくっきりもうあふれ出す寸前のド迫力 撮影は石垣島で行った。自身のインスタグラムにはハイビスカスの花を頭に当てた画像などを掲載し「キュンとしちゃーうでしょ？こんなにおーきなハイビスカスはじめてみたよー！」とキュートにアピールした。