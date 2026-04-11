左太もも裏の負傷で離脱していたレアル・ソシエダの日本代表MF久保建英が現地時間4月11日、ラ・リーガ第31節アラベス戦で途中出場を果たした。左太もも裏を負傷した1月18日のバルセロナ戦以来、約3か月ぶりの復帰となった。その瞬間が訪れたのは2-2で迎えた後半9分、背番号14をつけた久保がピッチに入ると、観客が総立ちで拍手。右サイドからチャンスを何度も演出していた久保は2-2の同15分に結果を残す。フリーキック（FK）か