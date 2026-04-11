４日、石拉泉大峡谷の丹霞地形。（ドローンから、東郷＝新華社記者／陳斌）【新華社東郷4月11日】中国甘粛省臨夏回族自治州東郷族自治県に位置する石拉泉大峡谷は平均標高約2千メートルで、両側に赤褐色の砂礫岩層が広がる。地層が流水や風によって削られることで、峡谷が蛇行し無数の溝が刻まれた独特な丹霞地形を生み出した。４日、石拉泉大峡谷の丹霞地形。（ドローンから、東郷＝新華社記者／陳斌）４日、空から見た石拉泉大