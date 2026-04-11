NGT48が11日、新潟テルサで「NGT48スプリングコンサート2026」を開催した。夜公演では、今月29日の卒業公演で芸能界を引退するキャプテン藤崎未夢（25）の「卒業セレモニー」が行われた。藤崎は、1期生から5期生までの各期別のユニットに参加してセンターを務めるなどメンバーと一体になったパフォーマンスを披露。ソロでは「私のために」、ラストは自身初のセンター曲「シャーベットピンク」で終えた。18年に行われた「第3回AKB48