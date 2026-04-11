プレミアリーグ第32節、アーセナル対ボーンマスの一戦がロンドンのエミレーツ・スタジアムで行われた。事前に怪我人が多いと報じられていたアーセナルはブカヨ・サカ、リッカルド・カラフィオーリ、ミケル・メリーノ、ユリエン・ティンバー、マルティン・ウーデゴーがメンバー外となる一方で、新10番であるエベレチ・エゼがベンチに戻ってきた。ボーンマスは冬に加入し、すでに存在感を示しているライアンが右サイドでのスタートと