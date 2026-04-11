アーティストとしてだけではなく、俳優など様々な分野で活躍する、男性8人組ダンスボーカルグループ・MAZZELにインタビュー。新生活を迎える人へのエールや、グループとしての今後の目標、初の全国アリーナツアーで行きたい場所などを伺いました。■2ndアルバムの収録曲『Get Up And Dance』“音楽の自由さとMAZZELの楽しさ”を表現BE:FIRSTやHANAと同じBMSGに所属し、音楽活動をはじめ、ドラマ、映画、バラエティーなど幅広い分