フィギュアスケート男子で五輪２連覇を達成した仙台市出身のプロスケーター、羽生結弦さん（３１）が制作総指揮を務めて単独で出演するアイスショー「ＲＥＡＬＩＶＥ（リアライブ）」が１１日、宮城県利府町のセキスイハイムスーパーアリーナ開幕した。羽生さんは「１人で滑り続けるのは僕にとっては１シーズンぶりだった。自分の新しい価値が生まれてくれればうれしいなと思っている」と振り返った。第１部では、これまでのスケ