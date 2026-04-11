◆陸上金栗記念選抜陸上中長距離大会（１１日、熊本・えがお健康スタジアム）男子１万メートルで帝京大の楠岡由浩（４年）が２８分１７秒６６で優勝を飾った。地元・熊本で快走し「人数が少ない中でのレースでしたが、しっかり練習していた通りの走りをすることができた。一つの過程として、ホッとしています」とすがすがしい表情で振り返った。実業団選手の中で、ただ一人学生で出場。約４０００メートルから「残り６０００