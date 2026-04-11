◇WBC世界バンタム級挑戦者決定戦那須川天心―ファンフランシスコ・エストラダ（2026年4月11日東京・両国国技館）元日本スーパーライト級王者・細川バレンタイン氏（44）が自身のYouTube「細川バレンタイン/前向き教室」を更新。再起戦で勝利した那須川天心（27＝帝拳）について語った。元2階級制覇王者のエストラダに9回終了後のTKO勝ちを飾った結果について「俺の言った通りだろ」と切り出した。細川氏はエストラダ