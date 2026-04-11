月の裏側を巡る１０日間の計画「アルテミス２」で、地球からの最遠距離の更新という偉業を成し遂げた宇宙船「オリオン」。搭乗した飛行士４人は日本時間１１日、大気圏再突入時の負荷を耐え抜き、地球に戻ってきた。人類史に残る一歩は、半世紀以上途絶えたままの次なる夢「月面着陸」への期待を高めている。（ヒューストン中根圭一、科学部村岡拓弥）米テキサス州ヒューストンのジョンソン宇宙センターにある管制室。オリ