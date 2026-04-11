◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人２―３ヤクルト（１１日・東京ドーム）巨人・山瀬慎之助（２４）が「８番・捕手」で先発し、第１打席でプロ１号を放った。高卒７年目、計３３打席目で待望の一発が飛び出し「打ててよかった。だいぶ遅いかなと思います。（打った瞬間）いったかなと思いました」振り返った。ゲームは１点差負け。「勝っていたらよかった」と先発マスクとして責任を背負った。２軍監督時代から指導してきた阿部慎之助