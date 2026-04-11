新日本プロレスのウルフアロン（30）が11日、ABEMA開局10周年記念特別番組「30時間限界突破フェス」目玉企画「ウルフアロンから3カウント取ったら1000万円」に出場。最後に柔道男子60キロ級東京五輪金メダルの高藤直寿さん（32）を豪快な大外刈りで投げ、勝利を飾った。高藤さんは3月9日に現役引退を発表したばかり。息の詰まる攻防を見せたが、最後は疲労が見えてきた東海大の先輩を大外刈りで“一本”をとり、ガッツポーズを