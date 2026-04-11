巨人・阿部慎之助監督（４７）は、２―３と惜敗した１１日のヤクルト戦（東京ドーム）を総括した。この日、来日初の先発マウンドに上がったブライアン・マタ投手（２６）は、初回に先頭・長岡に四球を許すと、サンタナにフェンス直撃の二塁打を浴びて無死二、三塁に。続く鈴木叶に先制適時三塁打を浴びて２点を献上した。その後は５回まで要所を締め、無失点に抑えた右腕。５回６安打２失点の粘投に、阿部監督は「初回はさす