春から初夏へと移ろう季節にぴったりの最新コレクションが登場♡LILLIAN CARATから、鈴木ゆうかを起用したカタログ「SPRING READY」が公開されました。軽やかでフェミニンなスタイルは、今すぐ取り入れたい旬のムードが満載。新しい季節のコーディネートを楽しみたい方は必見です♪ 主役級ワンピ＆フェミニンコーデ♡ LOOK1ではジャケット（10,890円税込）×ワンピース（14,300