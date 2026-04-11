お笑いタレント明石家さんま（70）が、11日放送のMBSラジオ「ヤングタウン土曜日」（土曜後10・00）に出演し、ものまねタレント長州小力（54）が道交法違反容疑で調べを受けていることについてコメノした。捜査関係者によると、小力は9日午前、東京都中野区の路上で乗用車を運転中、赤信号で左折。取り締まり中の警察官が免許証を確認したところ、有効期限が約2カ月前に切れていることが判明した。容疑が固まり次第、書類送検