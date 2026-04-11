◇セ・リーグ巨人2―3ヤクルト（2026年4月11日東京D）巨人・平山功太内野手（22）がプロ初安打を放った。6日に支配下選手登録されたばかりの22歳は「7番・右翼」でプロ2度目の先発出場。2―3の7回2死、山野のフォークを捉えて中前打を放った。7打席目での初安打に「もう出ないんじゃないかとネガティブな部分もあったんですけれど、最後は自分の中で切り替えられてポジティブにいけたのが、いい結果になった」と安堵の表