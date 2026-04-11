【ワシントン共同】トランプ米大統領は11日、日本や中国、韓国などに言及しながら「世界の国々のためにホルムズ海峡を一掃する作業を始める」と交流サイト（SNS）に投稿した。機雷除去などを念頭に置いているとみられる。