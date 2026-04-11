アメリカとイランの戦闘終結に向けた協議が、先ほど仲介国のパキスタンで始まったと報じられました。パキスタンの首都・イスラマバードから報告です。イランメディアはいまから30分ほどまえ、パキスタンでイランとアメリカの協議が始まったと報じました。対面で行う直接協議なのか、仲介国パキスタンを介する間接協議なのかはわかっていません。イスラマバードの制限エリア内にあるプレスセンターには、世界が注目する協議を取材し