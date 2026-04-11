ABEMA10周年を記念した特別番組『30時間限界突破フェス』内の企画『ウルフアロンから3カウント取ったら1000万円』が11日に行われ、ウルフが全勝を飾り1000万円を死守した。【映像】規格外の戦い！200キロの把瑠都をなぎ倒したウルフアロン本企画は、2021年放送の『朝倉未来にストリートファイトで勝ったら1000万円』以来、5年ぶりとなる「1000万円シリーズ」となる。ルールは4分一本勝負とし、「マットに背中をつけて3カウン