ABEMA開局10周年を記念した特別番組『コムドット 30時間パイから逃げ切れれば1億円！』で、元オリンピックマラソン選手が参戦し、コムドットに最速で襲いかかる場面があった。【映像】軽快なステップで襲いかかる“元オリンピック選手”（12分30秒頃）同番組は、5人組動画クリエイター・コムドットが最大1億円の賞金をかけ、30時間連続で襲いかかるミッションに挑戦する大規模バラエティ特別番組。ミッションをクリアし続けれ