飲食店やカラオケボックスでは、もはや「ご自分の携帯から注文を」という店があとを絶たない。備え付けのタブレットから注文するならまだ分かるが、客の携帯を使わせるというのはどうなのだろうと思う人もいるはずだ。【マンガ】なぜ妻のLINEはカチンとくるのか。50代女性が夫に送る文面に、専門家「ちょっと待ったー！」コーヒー1杯なのに……「いちいち面倒。カラオケボックスで人数が多ければしかたないかもしれないけど、1人の