Photo: カネコヒデシ ルームサンダルっていろいろあるけど、数が多すぎてなかなかコレっ！というものに出会えないですよね。今回は、極上の柔らかさが病みつきになるルームサンダルにフォーカス。まるでクリームみたいな極上素材 Photo: カネコヒデシ 筆者が最近ハマっているのは、神戸発の老舗ゴム素材メーカ