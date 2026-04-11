４月11日に開催されたイングランド２部リーグ第42節で、坂元達裕を擁する首位のコベントリーは、最下位のシェフィールド・ウェンズデイとホームで対戦。加入３年目の坂元は今季も主力を担い、ここまで７ゴール３アシストをマークしているものの、前節のハル戦（０−０）で肋骨を負傷し、ベンチ外となった。フランク・ランパード監督のもと、悲願のプレミアリーグ昇格を目指すコベントリーは、勝点84で首位を独走。一方、シェフ