４月11日に開催されたラ・リーガ第31節で、久保建英が所属する７位のレアル・ソシエダが15位のアラベスとホームで対戦した。１月18日のバルセロナ戦で左ハムストリングを負傷し、約２か月半の離脱を強いられた久保は、出番なしに終わった前節のレバンテ戦に続いてベンチスタートとなった。ソシエダは３分、CBチャレタ＝ツァルがクロス対応を誤り、オウンゴールで先制点を献上する。それでも14分、スチッチが強烈なミドルシ