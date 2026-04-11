◆プロボクシング▽ＷＢＣ世界バンタム級（５３・５キロ以下）挑戦者決定戦１２回戦〇同級２位・那須川天心―同級１位・フアンフランシスコ・エストラダ●（１１日、東京・両国国技館）ＷＢＣ世界バンタム級王者への挑戦権を手にした那須川天心（２７）＝帝拳＝が、次の“敵”に「ＡＩ」を挙げた。５か月ぶりの再起戦で元世界２階級制覇王者で同級１位のフアンフランシスコ・エストラダ（３５）＝メキシコ＝に９回終了ＴＫＯ