女優の田中みな実が、パーソナリティーをつとめる４日放送のＴＢＳラジオ「ガスワンｐｒｅｓｅｎｔｓ田中みな実あったかタイム」（土曜・午後６時半）に出演。前週に続き、ゲストのお笑いコンビ「ドランクドラゴン」の鈴木拓とトークを展開した。４月ということで、新生活を迎える人にアドバイスはあるかとの話題から、鈴木が、無理に話さなくても人の話を黙って聞いて「とにかく笑ってるだけでいいと思う」とし、相方の