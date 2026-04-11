◇セ・リーグ巨人2―3ヤクルト（2026年4月11日東京D）巨人は競り負けて連勝は2でストップ。だが、収穫もあった試合だった。スタメンマスクを被った7年目捕手の山瀬慎之助（24）がプロ1号。2軍監督時代から成長を見てきた阿部慎之助監督（47）は「本人がいい準備してきたから、出たんじゃないですかね。今日ね、それで勝ってたら、もっとかっこよかったんだけどね。これからまだまだ先長いんで、チャンスは必ず来ると思う