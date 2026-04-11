ソシエダMF久保建英が11日、ラ・リーガ第31節のアラベス戦に後半9分から途中出場し、左ハムストリングを痛めた1月18日の第20節バルセロナ戦(○2-1)以来83日ぶりの公式戦復帰を果たした。大雨が降りしきる中、ホームの大観衆からスタンディングオベーションで迎えられた。久保は1月18日のバルセロナ戦で敵陣にスプリントをした際、左ハムストロング肉離れの重傷を負い、プロキャリアで初めて筋肉系トラブルによる長期離脱を強い